أنجولا تؤكد ضرورة بذل الجهود لإنهاء العنف في الكونغو الديمقراطية

أكدت أنجولا ضرورة بذل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مزيدا من الجهود لإنهاء أعمال العنف والصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت السفيرة ماريا دى فيريرا مندوبة أنجولا الدائمة لدى الأمم المتحدة - خلال اجتماعات بمقر الأمم المتحدة حول الوضع في أنجولا - إنه يتعين على كافة الأطراف السياسية العمل من أجل تحقيق السلام، مضيفة: "يجب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في ظل الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية".

وأشارت مندوبة أنجولا إلى ضرورة تشجيع جهود الحكومة والقوات المسلحة الأنجولية والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقي (سادك) والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى والاتحاد الأفريقي والأطراف المعنية الأخرى في الداخل أو الخارج من أجل تحقيق سلام دائم في الكونغو الديمقراطية.

وأعربت عن أسفها لاستمرار أعمال العنف والاضطرابات الأمنية في الكونغو رغم الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات العنيفة في هذا البلد، لافتة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتحقيق العدل ودعم حقوق الإنسان لتشجيع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لجميع الكونغوليين.