تنطلق غدًا الثلاثاء، وعلى مدار يومين فاعليات المؤتمر الدولي البيئي الرابع لجامعة بني سويف تحت عنوان "مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

وصرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن المؤتمر يأتى في ضوء خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ويشهد حضور ممثلي العديد من الهيئات الدولية من بينها «الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، وجامعة الدول العربية، ووزارة البيئة واللجنة الوطنية للسميات».

وأضاف أن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والعلوم البيئية وزيادة الوعي بالتحديات البيئية التى تواجه صحة الإنسان بالدول النامية.

من جانبه أوضح الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه سيتم انعقاد جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات على هامش المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن محاور مختلفة منها التلوث البيئي وإدارة المخاطر المائية والطاقة المتجددة والكيمياء الخضراء، وجودة المياه وإدارة الصرف، كما يتضمن تأثيرات التلوث البيئي على سلامة الغذاء والمخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية.

كما أشار الدكتور خالد عباس حلمي، أستاذ السموم البيئية وسكرتير المؤتمر، لمشاركة العديد من الهيئات البحثية والدولية، كما يشهد حضورًا ومشاركة دولية ملحوظة العديد من الجامعات العربية والأجنبية، حيث بلغ عدد الأبحاث المشاركة 35 بحثًا علميًا وورقة بحثية.