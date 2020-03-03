أمير مرتضى: لا نلتفت للشائعات نركز على مواجهة الترجي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن فريقه بعيد عن الشائعات، مطالبًا بغض النظر عن الفريق الأبيض والالتفات للسبع فرق الأخرى المتواجدة فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وظهرت في الساعات الأخيرة بعض الشائعات بتمرد بعض اللاعبين بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبل، على ملعب رادس بتونس، ضمن مباريات اياب دور ربع نهئي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "لا نركز في هذه الشائعات والجميع يركز معانا كثيرًا، لكن نحن كفريق الكرة بعيد عن هذه الأمور ونركز فقط في مباراة الترجي التونسي".

وأضاف: "كارتيرون هو من يضع برنامج تأهيلي للاعبين بنفسه، ويشرف عليه لذلك غاب اللاعبين عن التديرب في الملعب وخاضوا مران في الجيم بالأمس، حسب تعليمات المدرب".

وأكمل: "هناك اصابات أكيد في صفوف الفريق، إلا أن كارتيرون يجهز الكل، وأعتقد أن المصابين والذين عانوا من الإجهاد سيكونوا في قائمة الفريق بشكل طبيعي استعدادا للترجي".

وأتم: "مباراة الذهاب انتهت بكل تفاصيلها، ويجب احترام أي فريق خاصة أذا كان حامل اللقب في أخر نسختين، لذلك لا يجب أن ننظر إلى الفوز على الترجي مرتين، والتركيز بشدة في مباراة العودة".

يذكر ان الزمالك حقق الفوز على الترجي التونسي، الجمعة الماضي، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.