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رويترز: علاوي يعتذر عن تشكيل الحكومة

محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 12:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 12:23 ص

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» باعتذار رئيس الحكومة العراقي، توفيق علاوي، عن تشكيل الحكومة، مساء الأحد، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال «علاوي» في كلمة له، مساء اليوم السبت، «وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي أعتزم تشكيلها»، مشيرًا إلى أنه «لو قدم التنازلات لكان يباشر عمله كرئيس لوزراء العراق الآن».

وأشار إلى أن «بعض الجهات كانت تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية»، لافتًا إلى أن «بعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح».


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