رئيس الوزراء العراقي المستقيل يعرب عن أسفه لفشل علاوي في تشكيل الحكومة الجديدة

أعرب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين، عن أسفه الشديد لعدم نجاح خلفه محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة .. داعيا إلى اتخاذ الموقف المناسب والالتزام بالمواد الدستورية ذات العلاقة.

وطالب عبد المهدي - في رسالة وجهها إلى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفقا لقناة "السومرية" العراقية - بعقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي وتكليف أحد نوابه أو الوزراء مسؤولية إدارة جلسات الحكومة العراقية.

وقدم علاوي - في كلمة متلفزة أمس /الأحد/ - اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته .. متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار الوزراء في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية إلى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.