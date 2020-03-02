رئيس البرلمان النمساوي يزور جامعتي القاهرة وحلوان ويلتقي قيادات التعليم العالي

لوفجانج سوبوتكا: مصر ركيزة أساسية لأمن الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي يتعاون مع إفريقيا عبرها كشريك أساسي

الخشت: جامعة القاهرة مستعدة لأن تبدأ فورًا بروتوكولات تعاون مع جامعات النمسا.. ونجم: تعاون بين 4 كليات فنية بجامعة حلوان وكلية الموسيقي بفينا

زار رئيس البرلمان النمساوي، لوفجانج سوبوتكا، وعدد من رؤساء الجامعات النمساوية، والدكتور جورج شتيلفريد، السفير النمساوى بالقاهرة، جامعتي القاهرة وحلوان، مساء أمس الأحد، وتفقدوا كلية التربية الموسيقية وقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

كما التقى رئيس برلمان النمسا بوزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار في مقر المجلس الأعلى للجامعات، لبحث آليات التعاون المشتركة بين الجامعات التكنولوجية الجديدة ونظيرتها النمساوية، وذلك من خلال إعداد البرامج العلمية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للجانبين، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابى، وتطبيق نظم الجودة، بما يساهم فى تنمية وتطوير الجامعات التكنولوجية الجديدة.

وقال رئيس البرلمان النمساوي، إن لمصر دور وأهميتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع استراتيجية للتعاون مع إفريقيا، ومصر هي الشريك الأساسي فى هذا التعاون.

وأشاد بالتنمية الاقتصادية التى شهدتها مصر خاصة في العاميين الماضيين من حيث انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مؤكداً حرص بلاده على تدعيم أوجه الشراكة المستدامة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وخاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتبادل الباحثين والعلماء.

ولفت إلى برنامج البحوث التنموية والتعاون بين البلدين لتقييم مشروعات التعاون لعام 2020، مشيرا إلى مشروع شبكة البحوث الإفريقية النمساوية والذى عقد بصدده اجتماع فى شهر يناير الماضى بمشاركة 23 جامعة إفريقية، و19 جامعة نمساوية.

من جهته، وجه وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، بأهمية تبادل وجهات النظر والتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات المصري والجامعات النمساوية، مطالباً رؤساء الجامعات المصرية بدراسة تفعيل التعاون مع الجامعات النمساوية، وعقد مذكرات تفاهم مشتركة معها.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الجامعات الجديدة خاصة التى تتضمن برامج للفنون والموسيقى وجامعة الموسيقى النمساوية سواء من خلال برامج علمية مشتركة أو درجات علمية؛ بهدف الاستفادة من الخبرة النمساوية فى هذا المجال.

فيما أكد نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ياسر رفعت، أهمية التعاون بين مصر والنمسا وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والحاسب الآلي.

في سياق متصل، بحث رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، مع 3 روساء من جامعات النمسا هم اولريكه زيخ رئيسة جامعة الموسيقي والفنون الاستعراضية، وفريدريخ فاولهامر رئيس جامعة الدانوب، والدكتور هانز بوير مؤسس ورئيس مجلس الإدارة المشرفة على مركز العلوم الإدارية الدولية، وإيريس موستيجل ممثل سفارة النمسا بالقاهرة، سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات النمسا.

وأكد الخشت، أهمية النمسا بالنسبة لمصر من الناحية العلمية والتاريخية والثقافية، وقال إن جامعة القاهرة مستعدة لأن تبدأ فورًا بروتوكولات تعاون مع جامعات النمسا وعمل درجات علمية مشتركة في عدد من التخصصات.

وأشار رئيس جامعة حلوان، ماجد نجم، إلى أهمية التعاون مع الجامعات النمساوية وخاصة جامعة الموسيقى والفنون المسرحية بفينا، لافتًا إلى أن جامعة حلوان تضم 4 كليات متميزة وفريدة من نوعها فى المجالات والتخصصات الفنية مما يساهم فى فتح مجالات التعاون معا فى التخصصات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، الموقف الحالى لاتفاقيات التعاون الموقعة بين جامعة النهضة وجامعة فينا الطبية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل الاتفاقيات والتى تتضمن استحداث أنظمة الجودة طبقاً للمعايير العالمية، وتحديث المقررات الدراسية، ونظم الاختبارات طبقاً لما هو متبع فى جامعة فينا الطبية، والزيارات الدورية بين الجانبين لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس فى مصر والنمسا.