 المؤشر نيكي ينخفض 1.39% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 1.39% في بداية التعامل بطوكيو

رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 3:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 3:09 ص

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

ونزل نيكي 1.39 في المئة مسجلا 20849.79 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45 في المئة إلى 1488.96 نقطة.

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