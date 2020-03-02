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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
ونزل نيكي 1.39 في المئة مسجلا 20849.79 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45 في المئة إلى 1488.96 نقطة.