متحف كيوتو الياباني للفنون يفتح أبوابه بعد التجديد

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يعاد فتح المتحف في 21 مارس وسوف يطلق عليه "متحف كيوسيرا للفنون في مدينة كيوتو"، بعد عامين من أعمال التجديد، يفتح متحف الفنون المحلي في كيوتو باليابان أبوابه مجددا أمام الزوار.

وافتتحت المنشأة أول مرة في 1933 تحت اسم "متحف كيوتو التذكاري للفن" (Kyoto Enthronement Memorial Museum of Art ). واحتفى في 2019 بمرور 86 عاما على افتتاحه بوصفه متحفا فنيا يابانيا عاما رائدا.

ومن بين السمات الجديدة في المتحف المرمم، جزء للفن المعاصر.

وبمناسبة الافتتاح سوف يقدم المتحف معرضا يلقي الضوء على الـ250 عاما الماضية لقطع كيوتو الفنية.

والمتحف الجديد مسمى على اسم شركة كيوسيرا اليابانية التي يقول مكتب السياحة في المدينة إنها ساهمت في تكاليف البناء.