يبدأ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، أول جولة خليجية له، وتشمل كلا من السعودية وسلطنة عمان.

ونقل بيان للحكومة البريطانية عن راب القول إن المملكة المتحدة تتطلع إلى شراكة أقوى مع البلدين في مجالات التجارة والأمن، فضلا عن تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

وقال راب: "منطقة الخليج مهمة لأمن المملكة المتحدة، كما أنها منطقة تتمتع بإمكانات هائلة".

وأضاف: "أتطلع إلى إجراء مشاورات حول التجارة والأمن الإقليمي وتغير المناخ وحقوق الإنسان في هذه المنطقة الحيوية".

ومن المقرر أن يبدأ راب الجولة بالسعودية، التي سيصل إليها في وقت لاحق اليوم، على أن يتوجه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى سلطنة عمان.