روسيا: إصابة راكب أجنبي على رحلة «موسكو- بكين» بفيروس كورونا

أعلنت السفارة الروسية لدى الصين، اليوم الاثنين، تأكيد إصابة راكب على رحلة جوية لشركة "إيروفلوت" متجهة من موسكو إلى بكين بفيروس (كورونا) المستجد.



وأوضحت السفارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم - أنه وفقًا لمعلومات لجنة الرعاية الصحية في بكين تأكدت إصابة راكب بمرض الجهاز التنفسي ناجم عن فيروس (كورونا)، وهو مواطن أجنبي عاد في 29 فبراير الماضي إلى "بكين" على رحلة (سو 204) لشركة الطيران الروسية (إيروفلوت)، وقدم هذا الراكب من إيران إلى بكين عبر مطار "شيريميتييفو" في موسكو.



وأضافت أنه تم إرسال باقي ركاب الطائرة إلى فندق تم تحويله إلى مكان عزل؛ بهدف إجراء فحص طبي لهم.



وكانت السلطات الصينية قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) داخل البلاد إلى 2912 حالة، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألف حالة، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص توفي منهم نحو 3 آلاف شخص، فيما شفى حتى الآن 42670 شخصًا وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.



ويواصل فيروس (كورونا) تفشيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس (كورونا) المستجد بأنه وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.