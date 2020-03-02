أستاذ بـ«سياحة وفنادق المنصورة»: تعامُلنا مع كورونا منح العالم كله الثقة في مصر

أشاد الدكتور وائل محمود عزيز، أستاذ الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، عضو المجلس المصري للشئون السياحية، بالشفافية والبيانات الصحفية الواقعية التي تطلقها الحكومة المصرية للرد على المزاعم والكتائب الإلكترونية التي تبثها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الغربية حول مرض كورونا بمصر.

وقال عزيز، في تصريحات صحفية، إن هذه الشائعات المغرضة تكون سببا وراء تخوف بعض السائحين الراغبين في قضاء إجازاتهم وعطلاتهم في مصر من زيارتها، وبالتالي تتأثر حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأضاف عزيز، أن البيانات الصحفية المشتركة التي تصدر من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي بمصر، تمنح العالم كله الثقة في مصر وقدرتها على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل تأكد حكومات الدول بمدى مصداقية منظمة الصحة العالمية في التقارير الصادرة عنها.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن سلامة المواطن المصري، وعقده اجتماعا موسعا مع رئيس الحكومة ووزيرة الصحة، وعدد من الأجهزة الأمنية؛ للحد من عدم وصول الفيروس لمصر، كلها تشير إلى أن مصر قد اعتبرت الحد من وصول الفيروس وانتشاره قضية أمن قومي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإصداره توجيهاته للحكومة بتوفير كل السبل والطرق لدعم جهود وزارة الصحة في محاربة الفيروس، كلها دلالات تؤكد للعالم أن مصر تهتم بمحاربة هذا الفيروس بكل صلابة.

وتابع: كما أن التقارير ذات الشفافية والمصداقية، وتوضيح الموقف أولا بأول وإظهار الحقيقة بلا خوف أو تهويل أو تهوين، كان وراء نشر الثقة بالمقصد السياحي المصري، وأن تدفق السائحين لم يتأثر بما تم إطلاقه من شائعات.

ودعا عزيز، المواطنين، إلى الثقة فيما تقوم به الحكومة من إصدار بيانات حول هذا الفيروس، وعدم الانسياق وراء شائعات مغرضة تستهدف ضرب الاقتصاد المصري من الناحية السياحية، خاصة وأننا شهدنا في الشهور الأخيرة من العام الماضي 2019 وكذلك شهري يناير وفبراير 2020 تدفقات سياحية كبيرة تُبشر بأن الموسم الصيفي سيشهد ذروة سياحية جديدة حالة انحصار الفيروس على المستوى العالمي.