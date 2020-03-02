بدء محاكمة متهم بالهجوم على قطار كهربائي بهولندا عام 2019

بدأت اليوم الاثنين، أول أيام محاكمة رجل متهم بإطلاق نار على قطار خفيف كهربائي (ترام) في مدينة أوتريخت الهولندية قبل نحو عام، وذلك بتوجيه أربعة اتهامات بالقتل، والعديد من الاتهامات بالشروع في القتل، والتي جاءت كلها بدوافع إرهابية.

وكان المواطن الهولندي المولود في تركيا /38 عاما/، والمعروف باسم "جوكمين تي" فقط للالتزام بقانون الخصوصية الألماني، اعترف بجريمته في يوليو الماضي. وقال المدعي العام إنه أطلق النار على الركاب، "عن عمد".

ويواجه "جوكمين تي" عقوبة السجن المؤبد. وقد أوضح تقرير خاص بفحص الأمراض النفسية، إنه شخص "ذو قدرة عقلية محدودة".

وكان المتهم قام في 18 من آذار/مارس من العام الماضي، بقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث إطلاق النار على القطار الخفيف الكهربائي بغرب أوتريخت. وجاءت الاتهامات قائمة على إعادة رؤية مشاهد الجريمة، بناء على لقطات مصورة من كاميرات مراقبة وأقوال الشهود.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع صدور الحكم في 20 آذار/مارس الجاري.