حارس أمن ساخط يحتجز 30 رهينة داخل مركز تسوق في الفلبين

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أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون اليوم الاثنين أن حارس أمن سابق ساخط فتح النار داخل مركز تسوق في الفلبين، واحتجز نحو 30 رهينة.

وقال فرانسيسكو زامورا عمدة بلدة سان خوان إن أحد حراس الأمن أصيب عندما أطلق حارس الأمن السابق النار عشوائيا في الطابق الثاني من مركز تسوق "في مول" الواقع في حي جرين هيلز للتسوق في مانيلا.

وأوضح أن حارس أمن سابق كان غاضبا بعد أن سرحته وكالة الأمن التابعة لمركز التسوق، يحتجز 30 موظفا في مكتب الادارة.

وقال للصحفيين خارج مركز التسوق" الرهائن بخير" مضيفا" نحن نتفاوض مع محتجز الرهائن".

وأشار إلى أن المشتبه به مسلح ويتردد أنه يمتلك قنابل يدوية.

وكان قد جرى إجلاء المئات من الموظفين والمتسوقين من المركز، عقب فترة قصيرة من وقوع إطلاق نار بعد بدء عمل المركز.