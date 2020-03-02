 مستقبل وطن ببني سويف يطلق مبادرة «شباب ضد التعصب» - بوابة الشروق
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مستقبل وطن ببني سويف يطلق مبادرة «شباب ضد التعصب»

حازم الخولى
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:10 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:10 م

أطلقت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن في بني سويف برئاسة الدكتور معاذ الشاهد، أمين شباب المحافظة، مبادرة "شباب ضد التعصب"، اليوم الإثنين، وذلك لمواجهة جميع أشكال التعصب ومحاولة توجيه رسائل للشباب بعدم التعصب ونبذ الفرقة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر.

وأوضح «الشاهد» أن المبادرة انطلقت في شوارع محافظة بني سويف الرئيسية، مرورًا بالكافيهات ومراكز الشباب، ونقاط التجمع الشبابية المختلفة بالمحافظة، وحدث تفاعل كبير من جميع أطياف المجتمع السويفي من خلال الترحيب بفكرة المبادرة، والمشاركة الفعالة في المبادرة من خلال توجيه رسائل مصورة للشباب بعدم التعصب، والتأكيد على مضمون «كلنا واحد وكلنا مصريين».

وأكد أن تلك المبادرة تأتي لمواجهة جميع أشكال التعصب الأعمي الذي يضرب نسيج المجتمع الواحد مع التركيز على التعصب الرياضي، خصوصًا مع حالة الاحتقان التي ظهرت مؤخرًا في الشارع الرياضي المصري.

الجدير بالذكر أن مبادرة شباب ضد التعصب تأتي ضمن سلسة من المبادرات المجتمعية التي تطلقها أمانة الشباب والتي تستهدف تحقيق الانتشار بين الشباب ومحاولة جذب الشباب للمشاركة الفعالة في المجتمع سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي.


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