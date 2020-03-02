سيتين يدافع عن ميسي بعد السقوط في برنابيو

دافع كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريقه بعد فشله في التسجيل بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والتي أقيمت مساء الأحد، وانتهت بفوز الملكي (2 – 0)، ضمن الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وردا على سؤال عدم تسجيل ميسي في مرمى ريال مدريد:« لدينا لاعبون آخرون ، لكن صحيح أن ميسي مهم للغاية ، لكن ليس من الضروري أن نكون مهووسين بحقيقة أنه سيكون اللاعب الوحيد الذي سيسجل».

وأضاف:«كان هناك جريزمان الذي حصل على فرص في أكثر من مناسبة».

وبالحديث عن المباراة قال:« أحيانا تفشل وهذا أمر طبيعي، لقد ضغطوا علينا بقوة وحاولنا تحريك الكرة بسرعة لتجنب الضغط ، لكن هذا ليس بالأمر السهل أمام فريق يمتلك لاعبين مثل ريال مدريد»

وأتم:«ليس من السهل الهجوم والدفاع في نفس الوقت، لقد نجحنا فيالسيطرة على الكرة كثيرًا ، ولكن كانت المباراة بها مراحل مختلفة ونجاحك خلال المواجهة يعتمد على تطورك».

وارتفع رصيد الريال إلى 56 نقطة على القمة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني، عقب تلقيه خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي.