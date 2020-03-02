مقتل 8 أفراد من الروهينجا برصاص قوات الأمن البنجالية

لقي ثمانية أشخاص من الروهينجا حتفهم برصاص قوات الأمن في بنجلاديش؛ للاشتباه في تكوينهم تشكيلا عصابيا متخصصا في تجارة المخدرات والإتجار بالبشر.

وقال قائد الشرطة في بنجلاديش مسعود حسين - في اتصال هاتفي مع شبكة "بي بي سي" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - إن عملية استهداف هؤلاء الأشخاص وقعت بالقرب من مخيم للاجئين بمنطقة /تكناف/ في مدينة /كوكس بازار/ بالقرب من حدود بنجلاديش مع ميانمار.

وكانت الشرطة قد احتجزت في وقت سابق من اليوم 35 من الروهينجا من بينهم نساء وأطفال، كانوا يخططون للسفر إلى ماليزيا بصورة غير شرعية.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى الارتفاع الحاد مؤخرًا في حالات الإتجار بالبشر ، حيث تعرض عصابات الروهينجا على اللاجئين التمتع بحياة أحسن وتتعهد لهم بنقلهم إلى ماليزيا على متن قوارب صيد من خلال خليج البنغال.

وكان قد فر أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا من ميانمار منذ شهر أغسطس عام 2017 من جراء تصاعد أعمال العنف