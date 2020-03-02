السلطات الطبية اللبنانية: المريض الإيراني المصاب بكورونا المستجد في حالة حرجة

كشفت السلطات الطبية اللبنانية أن المريض الإيراني المصاب بفيروس كورونا المستجد، في حالة حرجة، في حين أن بقية المصابين بالفيروس والبالغ عددهم 12 شخصا حالتهم مستقرة.

وذكرت مستشفى رفيق الحريري الجامعي – في بيان مساء اليوم الاثنين– أنها أخضعت في غضون الساعات الـ 24 الماضية، 41 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس للكشف الطبي اللازم، إلى جانب إدخال 23 شخصا إلى الحجر الصحي، في حين تم التنبيه على البقية بالتزام الحجر المنزلي، وأجريت لهم الفحوصات المخبرية.

وأشارت مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى أن الحالات المصابة بالفيروس وعددها 13 حالة، تتواجد في وحدة العزل الطبية لتلقي العناية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.

وقررت السلطات اللبنانية مؤخرا تعليق العمل بالدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في عموم لبنان لمدة أسبوع كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس وفي مقدمتها إيران، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.