 ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في هونج كونج إلى 100 حالة عقب تسجيل حالتين جديدتين - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في هونج كونج إلى 100 حالة عقب تسجيل حالتين جديدتين

أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 7:03 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 7:03 م

أفاد مركز حماية الصحة في هونج كونج اليوم /الإثنين/ بتسجيل حالتي إصابة مؤكدتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 100 حالة.

وذكر المركز - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن إحدى حالتي الإصابة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 63 عاما يعاني من مرض كامن وهو شقيق حالة مصابة بالفيروس، مضيفا أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

وأشارت (سي إن إن) إلى أن الرجل ليس لديه أي سجل سفر خلال فترة حضانة المرض، موضحة أنه أثناء حضوره زفاف ابنته في 22 من فبراير الماضي انتقلت إليه العدوى من شقيقته التي كانت أحد الحضور وثبت إصابتها بالفيروس.


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