إحباط تهريب 442 قطعة أثرية من العصرين الروماني والبيزنطي بالشرقية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، محاولة مجموعة كبيرة من القطع والتماثيل الأثرية بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وجرى ضبط القطع الأثرية بحوزة عاملين قبل تهريبها.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية قد تلقى معلومات تفيد بأن عاملا من مدينة كفر صقر يقوم بالإتجار في القطع الأثرية وأنه يعتزم عرض كمية كبيرة للبيع وتهريبها للخارج.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو رؤوف مدير المباحث صحة تلك المعلومات ، فتم رصد تحركاته وضبطه وبرفقته صديقه (27 عاما) عامل في منطقة صان الحجر بالشرقية وبحوزتيهما 442 قطعة أثرية متنوعة منها 345 عملة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصرين الرومان والبيزنطى و72 قطعة من الخرز على شكل عقد مصنوع من الالباستر ويستخدم كتمائم و13 تمثالا اوشبتيا مختلف الأشكال والأحجام ترجع لعصر الدولة القديمة وتمثال لملك وزوجته يرتكز على قاعدة مستطيلة مدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية يرجع إلى عصر الدولة القديمة.

كما تم ضبط رأس تمثال لأحد الأشخاص مصنوع من البازلت بطول 15 سم يرجع لعصر الدولة الحديثة كما عثر بحوزتيهما على تمثال الثالثوث مصنوع من الجرانيت بطول 13 سم ومدون عليه من الخلف كتابات ترجع إلى عصر الدولة الحديثة وهو عبارة عن تمثال للملك وبصحبته زوجته من الناحية اليسرى والآله حتحور من الناحية اليمنى.

كما تم ضبط مبخرة على شكل حلزوني لها فوهة بطول 5 سم مدون عليها كتابات ترجع لعصر الدولة الحديثة وكذلك تمثالين من الحجر الجيري لشخصين في وضع الجلوس أحدهما بدون رأس ومدون عليهما كتابات هيروغلفية.

واعترف المتهمان بحيازتهما للقطع الأثرية وأنهما تحصلا عليها عن طريق الحفر والتنقيب بمنطقة صان الحجر الأثرية وأنهما كانا يستعدان لتهريبها إلى الخارج وتم إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.