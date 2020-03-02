نائبة تقدم طلب إحاطة حول غياب حملات الترويج للسياحة المصرية

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن غياب الحملات والرسائل الإعلانية القادرة على جذب السياحة الأجنبية لمصر والمساهمة في بناء الهوية والصورة الذهنية عن السياحة المصرية بمختلف ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية حضارية وآثار وطبيعة خلابة.

ولفتت البطران إلى أن السياحة المصرية في الوقت الحالي تشهد سياحة عائلية وشبابية، فلابد من وجود الشعار الذي يعمل على ربط التجربة السياحية في أذهان الوافدين، ويجعلها أكثر رسوخا وثباتا، أسوة ببعض الدول مثل دبي وارتباطها بسياحة التسوق.

وأكدت البطران، في تصريح صحفي، أنه من الضروري أن تتكاتف وزارة السياحة والآثار ومؤسساتها المختلفة على تصميم هوية إعلانية للسياحة المصرية تسهم في بناء انطباع وصورة ذهنية إيجابية لدى السياح في مختلف بلاد العالم، مع التأكيد على أننا نمتلك كل المقومات القادرة على جذب السياحة من مختلف بلاد العالم ولمختلف الفئات العمرية سواء كانت العائلية أو الشبابية، ما يجعلنا الدولة الأقرب لمكونات الأسرة على اختلاف اهتماماتهم.

وأضافت البطران، أن مصر واحدة من أهم الدول الثقافية والحضارية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أننا أقدم حضارة عرفتها البشرية، مما دفع علماء الآثار في دول العالم لدراسة الآثار القديمة، وهو الأمر الذي جعلنا في قائمة الدولة المستقطبة للسياحة الأجنبية خلال فترات زمنية مختلفة حتى باتت واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، الأمر الذي ينعكس على ضخ العملات الأجنبية لخزانة الدولة كما يساهم في إنعاش الاقتصاد المصري بسبب العمالة المباشرة وغير المباشرة من تزايد أعداد السياحة الأجنبية في مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه يجب النهوض بالقطاع السياحي المصري إلى المستوى العالمي وذلك عبر خطط ترويجية غير تقليدية، لتجذب أكبر عدد من السياح الراغبين في التجديد والتطوير خلال رحلاتهم، متابعة أنه يجب الترويج للسياحة المصرية من خلال تطوير الرسالة الإعلانية وعمل "SLOGAN" إبداعي يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن السياحة المصرية لدى الفئات المستهدفة من الأجانب، وذلك من خلال إظهار أهم المعالم الحضارية والآثارية في مصر، كما طالبت بسرعة إحالة الطلب إلى الجلسة العامة لمناقشة؛ نظرًا لأهميته في القطاع السياحي والارتقاء به.