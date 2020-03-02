الرئيس التونسي يؤكد متانة العلاقات مع الأردن ويدعو لتحقيق التكامل

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد متانة العلاقات مع الأردن، والقواسم المشتركة العديدة التي تجمع البلدين، مشددا على أهمية تحقيق التكامل بين الجانبين في عدة مجالات، خاصة مع توفر الخبرات البشرية والإمكانيات اللازمة لذلك.

وأضاف خلال استقباله بقصر قرطاج ، اليوم الإثنين ، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن ما تحقق على أرض الواقع من نتائج في مجال التعاون الثنائي لا يرتقي إلى مستوى الأطر المتوفرة، مشيرا إلى وجوب الخروج من الأطر التقليدية والبحث عن تصورات لآليات جديدة لهذا التعاون.

وأكد الرئيس ، في هذا السياق ، على دور البرلمانات في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة من خلال تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

وحمّل الرئيس التونسي رئيس مجلس النواب الأردني دعوة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين لزيارة تونس لمزيد من تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين.

من جانبه ، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن تقدير بلاده للتجربة التونسية ، وأكد على الانسجام في المواقف السياسية بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية تفعيل اللجان البرلمانية لخدمة أهداف الشعبين الشقيقين خاصة في مجال الشباب، مؤكدا ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي بما يعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص في البلدين ، وشدد على أهمية الاستفادة المتبادلة من الاتفاقيات المبرمة من الجانبين مع تجمعات إقليمية أخرى خاصة في المجال التجاري والاستثماري.