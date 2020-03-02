المبعوث الأممي إلى ليبيا يطلب إعفاءه من مهمته لأسباب صحية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الإثنين، أنه طلب من الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش إعفاءه من مهمته؛ لأسباب صحية.

وكتب سلامة، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سعيت لعامين ونيف لِلَمّ شمل الليبيين وكبح تدخل

الخارج وصون وحدة البلاد..واليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510 ، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".

وكان المبعوث الدولي إلى ليبيا، قد حذر الجمعة الماضية في مؤتمر صحفي، من تداعيات "انهيار الهدنة في ليبيا ".. معربا عن خشيته من تحول الصراع في ليبيا إلى حرب إقليمية مع تدخل أطراف خارجية.

وتابع في ختام جولة مفاوضات بين فرقاء ليبيا: "خضنا 3 أيام من المفاوضات على المسار السياسي بين الأطراف الليبية في جنيف، ووضعنا جدول أعمال للمسار السياسي".

وأضاف: "لا يمكن لمسارات التفاوض الاستمرار تحت القصف، ولا بد من احترام الهدنة الموقعة في 12 يناير، مع تواصل المفاوضات على المسارات الثلاثة: الاقتصادي والسياسي والعسكري".