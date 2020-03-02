كندا تطلب من الجزائر دعم ترشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي

طلبت كندا رسميا من الجزائر دعم ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الاثنين، شارل جوزيف كلارك، بصفته مبعوثا لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الجانبين بحثا خلال اللقاء "ضرورة استغلال صفاء العلاقات التاريخية بين البلدين من اجل ارساء أسس تعاون مباشر متعدد المجالات، من خلال انشاء لجان قطاعية ثنائية تضمن الديناميكية الدائمة لهذا التعاون".

وأكد جوزيف كلارك رئيس الوزراء الكندي الأسبق في تصريح صحفي، أنه جاء إلى الجزائر بطلب من حكومة بلاده بحثا عن دعم الجزائر لترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.

وأوضح كلارك أنه أجرى حوارا جادا مع الرئيس الجزائري تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالمسائل الأمنية والتعاون في مجال الطاقة والمساعدة في تطوير القارة الأفريقية، داعيا إلى مواصلة الحوار البناء بين الجزائر وكندا.