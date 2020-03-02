حزب المصريين عن مساعدات مصر للسودان: بلادنا لا تتوانى عن دعم أشقائها

قال حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن مصر دائمًا ما تُقدم الدعم لجميع دول القارة؛ وهذا ما اتضح جليًا في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، مشيرًا إلى أن هذا القرار ليس بغريب أو جديد على مصر وأن لمصر الكثير من المواقف المشرفة في أوقات الأزمات والفيضانات مع مختلف دول القارة الإفريقية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء أمس الأحد، أن مصر في عهد الرئيس السيسي تسير بخطوات ثابتة وناجحة نحو القارة الإفريقية وعلاقات قوية ومتينة مع دول الجوار في إفريقيا بصفة خاصة، موضحًا أن الرئيس السيسي وضع خطة استراتيجية تقوم فكرتها الأساسية على العودة للقارة الإفريقية من خلال التواجد في كل المناسبات والوقوف بجانب أبناء القارة في مختلف المواقف كما كان معهودًا.

وأوضح أن القارة الإفريقية تُمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر كون حدود مصر تقع مع دول القارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يربط مصر بالدول الإفريقية نهر واحد وهو نهر النيل وثقافة وحب وتاريخ عظيم معهم عبر مر الزمن.

وأشار إلى أن مصر تُقدم كل الدعم للدول الإفريقية في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو تعليمية وغيرها؛ حيث أننا نجد البعثات التعليمية في الأزهر الشريف من جميع الدول الإفريقية وهذا أن دل فإنما يدل على الدور المصري الكبير في تلك الدول، مؤكدًا أن مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها في القارة الإفريقية.