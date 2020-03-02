فينيسيوس : لابد أن نواصل العمل بنفس الطريقة التي يريدها زيدان

قال البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن الفريق يجب أن يواصل العمل بهذه الطريقة التي يعمل بها من أجل مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير.



وسجل فينيسيوس الهدف الأول للريال في المباراة التي تغلب فيها على برشلونة 2 / صفر مساء أمس الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.



وقال فينيسيوس : "يجب أن نواصل العمل هكذا من أجل أنفسنا ومن أجل المشجعين الذين يجب توجيه الشكر إليهم بعدما احتشدوا في المدرجات أمس وساعدونا لتحقيق هذا الفوز".



وأوضح فينيسيوس : "ألعب لأفضل فريق في العالم وأريد دائما إسعاد الجماهير. أشعر بالسعادة لما قدمناه من عمل هذا الأسبوع. إنني مثل الصبي. التسجيل في مباراة الكلاسيكو يمثل حلما. لن أنسى هذه الليلة".



وقال فينيسيوس أنه وزملاءه بالفريق يجب أن يواصلوا "عملهم المعتاد... وبالشكل الذي يريده زين الدين زيدان المدير الفني للفريق".



وأشار : "قدمنا مباراة جيدة في الكلاسيكو وحققنا الفوز. علينا مواصلة العمل هكذا".



ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه هي أفضل مباراة له كلاعب في صفوف الريال ، قال اللاعب : "نعم بالتأكيد... أجتهد دائما وكنت أعلم أنني سأنال المكافأة في الوقت المناسب".



وأوضح اللاعب البرازيلي الشاب : "توني كروس منحني تمريرة جيدة وهي تمريرة نتدرب عليها خلال المران ونجحنا في التسجيل منها خلال المباراة. كنت أتطلع لتسجيل هدف".



وكشف فينيسيوس عن السبب وراء إشارته مرارا لشعار الريال على قميصه خلال احتفاله بهدفه في مرمى برشلونة أمس قائلا : "لأنني ألعب لأفضل فريق بالعالم وأريد دائما إسعاد المشجعين".