الكهرباء: المتابعة والتفتيش المستمر لكل المشتركين للحد من سرقة التيار

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تتابع أي استهلاك للمواطنين بصفة عامة أو سرقة تيار كهربائي أو مخالفة شروط التعاقد، مؤكدًا على أن الوزارة تقوم بدورها من خلال مباحث الوزارة والضبطية القانونية والتعاون مع الشركات الأخرى والجهات المعنية.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة ترصد التلاعبات في العداد بأي طريقة أو التلاعب بعدادات مسبوقة الدفع، لافتًا إلى أن هناك أساليب متطورة للتلاعب بتطور التكنولوجيا.

وأكد على المتابعة والتفتيش والرقابة المستمرة لكل المشتركين للحد من سرقة التيار، موضحًا أنه يتم وضع آليات بالتعاون مع بعض الجهات: كشركات الدفع الإلكتروني، وشحن الكروت، والشركات الموردة للعدادات مسبوقة الدفع، والتكنولوجيا الحديثة الذكية؛ لرصد أي تلاعب.

وأشار متحدث وزارة الكهرباء إلى أن العقوبة تشمل فسخ التعاقد، وعمل محضر لسرقة التيار الكهربائي، وأخذ الإجراءات القانونية، متابعًا: «المُشتَكَى يدخل نفسه في متاهة مساءلة قانونية تصل إلى الحبس وغرامة كبرى لا داعي لها»، وفقًا لتعبيره.