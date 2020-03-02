وزارة الصحة الهندية تؤكد إصابة حالتين بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الهندية، ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (هندو) الهندية اليوم الاثنين - أنه تم اكتشاف حالة الإصابة الأولى بالفيروس في نيودلهي وكانت قد سافرت مؤخرًا إلى إيطاليا، بينما تم اكتشاف حالة الإصابة الثانية في ولاية "تيلانجانا" الهندية وكانت قد سافرت مؤخرًا إلى دبي، مضيفة أنه جاري التأكد من البلدان الأخرى التي زارتها الحالتان المصابتان، حيث يتم مراقبتهما عن كثب.



وأشارت الصحيفة إلى تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الهند بمدينة ثريسور بولاية كيرالا، وكانت طالبة بكلية الطب بجامعة ووهان وتم احتجازها في مستشفى في ثريسور وخرجت منها في 20 فبراير الماضي.



وكانت ولاية "كيرالا" قد أكدت وجود ثلاث حالات لديها مصابة بفيروس "كورونا".