معهد «روبرت كوخ» الألماني يرفع تقييم الخطر بالنسبة لكورونا إلى معتدل

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رفع معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الاثنين تقييمه بشكل طفيف لخطورة فيروس كورونا المستجد على الصحة بالنسبة للموطنين في ألمانيا.

وقال مدير المعهد لوتار فيلر اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين إنه تم رفع تقييم الخطر إلى "معتدل".

وقبل ذلك كان يتم تقييم الخطر بشكل "محدود إلى معتدل".

وأكد فيلر أن الوضع لا يزال متغيرا للغاية ويجب إعادة تقييمه حقا بشكل يومي.

وأوضح المعهد أنه سجل 150 حالة إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى صباح اليوم في 10 ولايات اتحادية.

وأضاف المعهد أنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن عن ذلك الفيروس من أجل تقييم شدته.

وأشار المعهد إلى أن هناك حاليا 64 دولة أصابها الفيروس، بخلاف الصين، وتم تسجيل إجمالي 8898 حالة.