«ذا إنفيزابل مان» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

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تصدر فيلم الرعب والغموض "ذا إنفيزابل مان" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته إليزابيث موس وألديس هودج وهارييت داير، إيرادات بلغت 29 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة "سونيك ذا هيدجهوج"، والذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك وجيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، محققا إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والدراما "ذا كول أوف وايلد"، والذي يشارك في بطولته هاريسون فورد وكارين جيلان وكارا جي وبرادلي ويتفورد، محققا إيرادات بلغت 2ر13 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الأنيميشن والحركة "بوكو نو هيرو اكاديميا: هيروزو رايجينجو " أو "ماي هيرو أكاديمي: هيروز رايزينج"، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته فيليسيا أنجيل وكريستوفر بيفنز وجوني يونج بوش، محققا إيرادات بلغت 1ر5 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الحركة والكوميديا "باد بويز فور لايف"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، محققا إيرادات بلغت 3ر4 مليون دولار.