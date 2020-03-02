استشاري الوبائيات بالصحة العالمية: تقييد السفر سيشجع على الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» وباء في بعض الدول، لافتًا إلى أن الحالات التي أبلغت عنها معظم دول العالم واردة إليها من دول أخرى.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن كورونا وباء داخل الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، مشيرًا إلى أن وجود حالة أو أكثر داخل دولة لا يمثل مشكلة لها أو دليل على القصور فيها.

وأوضح أن رصد حالات الإصابة يعكس أن الدولة لديها أنظمة ترصد استطاعت الكشف عن هذه الحالات، ذاكرًا أن منظمة الصحة العالمية تدعو حتى الآن إلى عدم فرض أي قيود على السفر.

وأشار استشاري الوبائيات إلى أن الدعوة بعدم فرض قيود على السفر؛ بسبب أن التجربة أثبتت أن وضع القيود يؤدي إلى الهجرة بشكل غير رسمي، متابعًا: «تصبح الحالات بعيدة عن عين أي رقابة صحية».

وأكد على أن عدم فرض قيود على السفر القاعدة الأساسية، موضحًا أن كل دولة، وفقًا لتقييم المخاطر، تتخذ ما تراه مناسبًا وتبلغ المنظمة في حالة رغبتها في فرض قيود مع توضيح المبررات.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكتر من 2912 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 89 ألف إصابة.