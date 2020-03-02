عرض أعمال «نيتشه» الموسيقية بمدينة فايمار الألمانية

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يُعرف الألماني "فريدريك نيتشه" على الأغلب بأنه فيلسوف ولكنه أيضا مؤلف موسيقي. والآن وللمرة الأولى تقيم مكتبة "أرشيف جوته وشيلر" الأرشيفية في مدينة فايمار الألمانية معرضا مخصصا لأعماله الموسيقية.

ويشمل المعرض مخطوطات موسيقية لـ15 عملا من تأليفه وخطابات وغيرها من الوثائق، بحسب مؤسسة فايمار للكلاسيكيات.

ويعد الهدف من المعرض هو استعراض الطموحات الفنية لنيتشه (1844 -1900) وشغفه المستمر بالموسيقى. ويستمر المعرض لعدة شهور.

ومن المنتظر أيضا عزف مجموعة مختارة من معزوفات نيتشه في حفل موسيقي بتنظيم من المؤسسة في 3 إبريل في متحف فايمار الجديد.

وقالت المؤسسة: "رافقت الموسيقى نيتشه طوال حياته. لقد كان يعزف البيانو منذ نعومة أظافره، لقد كانت الموسيقى لا غنى عنها بالنسبة له".

وبدأ نيتشه تأليف الموسيقى وهو تلميذ وألف مقطوعات موسيقية على البيانو تلعبها أربع أياد وسوناتات وأغان.

وذهب 50 من مؤلفات نيتشه السبعين إلى مؤسسة فايمار. ولكنها بالكاد معروفة على عكس كتابات مثل "إرادة القوة".