



أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اليوم الاثنين، تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان لأول مرة منذ 3 سنوات، خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر الماضي.



وذكرت وزارة المالية اليابانية، أن الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 11.6 تريليون ين (107.8 مليار دولار).



كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد رفعت ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 10% اعتبارا من أول أكتوبر الماضي.



وتراجع الإنفاق الاستهلاكي لقطاع التصنيع مقارنة بنفس القترة من العام السابق بنسبة 9% سنويا إلى 4.2 تريليون ين.



في الوقت نفسه تراجعت مبيعات الشركات الصناعية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.4% سنويا إلى 347.8 مليار ين وذلك للربع الثاني على التوالي، في حين تراجعت أرباح الشركات قبل حساب الضرائب بنسبة 4.6% إلى 18.6 تريليون ين وذلك للشهر الثالث على التوالي.



وأظهر تقرير وزارة المالية اليابانية زيادة الاحتياطي الداخلي للشركات اليابانية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.5% إلى 479 تريليون ين وهو ما يزيد عن 4 أمثال الميزانية اليابانية.



وتواجه الشركات اليابانية التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة انتقادات قوية بسبب عدم إنفاقها المزيد من هذه السيولة على الأجور وزيادة الاعتماد من العمالة المؤقتة أوالعاملين لبعض الوقت، والذين يحصلون على أجور أقل في الكثير من الأحيان.



ووصلت نسبة هؤلاء العمال في يناير الماضي إلى 38% من إجمالي العاملين في اليابان في يناير، حيث يرى الخبراء أن ضعف معدلات التوظيف هي واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في البلاد.



ومنذ وصول حكومة شينزو آبي الداعمة لمصالح الشركات إلى الحكم في ديسمبر 2012 زاد الاحتياطي النقدي الداخلي للشركات اليابانية بنسبة 70%.