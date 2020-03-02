نائب رئيس الوزراء السابق: انسحاب علاوي جنب العراق أزمة وتغليب للمصلحة العامة

اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الاعرجي ، اليوم الاثنين، أن انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي "جنب العراق أزمة"، مشيرا الى أنه اثبت شجاعته وحبه للعراق.

وقال الاعرجي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن "إعتذار السيد علاوي عن التكليف يعكس مدى حبه للعراق وتغليب المصلحة العامة على الخاصة".

وأضاف أنه "بهذه الخطوة جنب عراقنا أزمة وقانا الله شرها وأثبت لخصومه أنه قوي وشجاع؛ فالتضحية من شيمة الشجعان".

وقدم علاوي في كلمة متلفزة أمس الأحد، اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار الوزراء، في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.