الإصابات بكورونا تتجاوز 80 ألفا في الصين و4 آلاف في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 202 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي للصين إلى80 ألفا و26 حالة.

وفي الوقت نفسه، شهدت كوريا الجنوبية قفزة أخرى في حالات الإصابة بالفيروس، حيث ثبت إصابة 476 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 4 آلاف و212 شخصا، وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض في البر الرئيسي للصين إلى ألفين و 912 حالة، وفقا للمفوضية الوطنية للصحة، في حين ارتفع عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 22 شخصا.

وكشفت المعلومات الرسمية في الصين تعافى أكثر من نصف المرضى الذين أصيبوا بالفيروس حتى الأن منذ بداية تفشي المرض.

ويتركز تفشي المرض في كوريا الجنوبية، وهو الأكبر خارج الصين منذ بداية انتشار الفيروس في ديسمبر 2019، في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد والمناطق المحيطة في إقليم كيونج سانج الشمالي.

ووقعت معظم حالات الاصابة بالمرض بين أتباع كنيسة شينتشونجي المسيحية، التي لها صلات مع الصين.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه في الوقت الذي ينتشر فيه المرض بوتيرة أبطأ في الصين، فإن الإصابات في أماكن مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا - التي سجلت قفزة بنسبة 50 بالمئة في عدد الحالات لتصل إلى 1694.

كما شهدت أمريكا اللاتينية تسجيل أول حالات للاصابة بالفيروس، حيث تم التأكد من إصابة تسع حالات حتى الآن.