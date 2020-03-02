بدأ رئيس الوزراء الماليزي الجديد، محيي الدين ياسين، مهام عمله الجديد، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الـنباء الوطنية الماليزية بأن ياسين حيث وصل إلى مكتب رئيس الوزراء في مبنى "بردانا بوترا" ببوتراجايا، صباح اليوم، حيث كان الأمين العام للحكومة الماليزية، محمد زوكي علي، في استقباله فور وصوله.

وأدى ياسين اليمين الدستورية في القصر الوطني، أمس الأحد، ليتولى مهام منصب رئيس الوزراء الماليزي الثامن، أمام الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في احتفال قاطعه رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي قال إن أغلبية من نواب البرلمان تؤيد عودته للمنصب بعد استقالته منذ أقل من أسبوع.

وعلى الرغم من أن الملكية تحظى بمكانة شرفية إلى حد كبير في ماليزيا، إلا أنه يمكن للملك تعيين رئيس الوزراء الذي يعتقد أنه "من المرجح" أن يتمتع بتأييد الأغلبية في البرلمان، وهو ما يعكس في الواقع عادة نتائج الانتخابات.

وفي المقابل، نشر مهاتير وائتلافه "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) الذي شكل الحكومة السابقة قائمة تضم 114 نائبا قالوا إنهم يدعمون مهاتير، وهو عدد يزيد بنائبين عن الأغلبية المطلوبة.