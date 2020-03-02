وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني يكتب: الصمود النفسي وحروب الصمت

يرتبط مفهوم الصمود النفسى من منظور علم النفس الإيجابى بعدة مفاهيم أساسية تعكس مكامن القوة والضعف فى الشخصية الإنسانية، ويشير مفهوم الصمود النفسى إلى حالة الثبات والهدوء التى يتمتع بها الفرد، والقدرة على التوافق والتوازن فى مواجهة الضغوط والمواقف والأزمات، وسرعة التعافى من أثارها، والعودة إلى حالته الطبيعية، واتخاذ من الموقف الصعب حافز لتقوية الذات وتحصينها ضد أى ضغوط أو مواقف صعبة مستقبلا، بل واعتباره نقطة انطلاق لتحقيق الأهداف والبعد عن الفشل والانهيار.

ويتشابه مفهوم الصمود النفسى فى علم النفس مع ما يحدث فى عالم البناء والتشييد؛ حيث تستعيد المواد فى عالم البناء خواصها بعد التعرض للطرق أو التمدد أو الانكماش، وهو نفس المعنى الذى يحمله الصمود النفسى، إذ يعنى القدرة على استعادة الفرد لتوازنه بعد التعرض للمحن والصعاب، بل وقد يوظف هذه المحن والصعاب لتحقيق النمو والتكامل، وبالتالى هو مفهوم يحمل فى معناه الثبات، كما يحمل أيضا الحركة والديناميكية.

وظهرت دراسات الصمود النفسى قبل خمسين عاما تقريبا، ولكن مع التقدم التكنولوجى، وتتابع الثورات العلمية والمعلوماتية والإلكترونية من ناحية، وانتشار حروب الجيلين الرابع والخامس، وانهيار دول وتفكك أمم من ناحية أخرى، زادت المشكلات النفسية والعصبية بسبب إحساس كثير من الشباب بضبابية المستقبل والشعور بالضياع، وفى بعض الأحيان الانهيار، ومن ثم اتسعت وانتشرت هذه الدراسات فى العقدين الأخيرين، بهدف التعرف على عوامل الخطر وعوامل الحماية، وتوظيف هذه المعرفة فى التدخل الإكلينيكى لحماية أبناء المجتمع بصفة عامة والمعرضين للخطر بصفة خاصة.

ويمكن أن يتحقق الصمود النفسى للفرد والمجتمع، من خلال تفاعل الفرد مع المواقف والأحداث معرفيا، ووجدانيا، وسلوكيا، وتوافر بيئة أسرية ومجتمعية متماسكة تؤدى وظيفتها النفسية والاجتماعية، ووجود معايير وعادات اجتماعية تؤكد العدالة الاجتماعية، ووجود ثقافة تنمى القيم الأخلاقية والجمالية بأسلوب متزن، وبناء على تفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض، يتكون الصمود النفسى كمحصلة من الجوانب الإيجابية عند الفرد والبيئة المحيطة، ويقاس بما يحققه الفرد من نواتج إيجابية مصاحبة أو لاحقه للتعرض للمحن أو الصعوبات.

وفى ضوء ما يواجه الوطن فى الوقت الراهن من توترات ومخاطر وتهديات، تتضح الحاجة الماسة إلى الأخذ باستراتيجيات الصمود النفسى لتحصين أبناء الوطن ضد الأفكار والشائعات المثيرة للتوترات، والمروجة للفكر المتطرف، والتلوث الأخلاقى، ولكى يتحقق ذلك فى الواقع الميدانى لابد من تبنى استراتيجيات ونماذج تطبيقية للصمود النفسى تقدم فى المدارس والجامعات، بهدف تنمية المعتقدات الإيجابية والمهارات والقدرات لدى الطلاب للتعامل بكفاءة مع الضغوط والتوترات والتحديات اليومية، والتعافى من الصدمات والمحن والصعاب التى يعانى منها الوطن بسبب التلوث الفكرى والأخلاقى الذى انتشر فى الأعوام القليلة الماضية.

ومن هذا المنطلق فإن مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى، يجب أن تتحرك لوضع أهداف واضحة وواقعية للتغلب على المشكلات التى تواجه النشء، وتنمية مهارات التواصل الإيجابى مع نفسه، وتقدير ذاته وإمكاناته، والتواصل مع الآخر بإيجابية، واحترامه، وتنمية مهارات التفكير البناء، وحل المشكلات بأسلوب علمى، والتعامل مع الأزمات، وإدارة الصراع، مع تنمية الحس الأخلاقى والفنى من خلال الموسيقى والفنون للسمو بالنفس وبالأخلاق معا، وهذا ما أتمناه لشباب الوطن فى المرحلة الحالية، وأنتظر تحقيقه لبناء الصمود النفسى فى مواجهة الهجمات الشرسة لحروب الجيلين الرابع والخامس (حروب الصمت) الموجهة ضد كل أبناء الوطن أفرادا وجماعات.

أستاذ تخطيط التعليم ووزير التربية والتعليم السابق