قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» من الممكن احتوائه باتخاذ التدابير.

وأضاف «أدهانوم» خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن «التدابير التي يتم اتخاذها بشكل جماعي ستُمكن من إبطاء انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح»، لافتًا إلى أن المنظمة لن تتردد في وصف الفيروس كوباء إذا كان الوضع كذلك.

وأشار إلى أن رؤية «كورونا» كوباء بشكل حقيقي لم يحدث بعد، موضحًا أن 90% من الإصابات بالفيروس موجودة بالصين، وتسجيل 8739 حالة إصابة خارجها.

ولفت مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن الحالات بمعظم الدول لم تصل إلى عشرة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا ناجحة؛ لاحتواء الفيروس وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكتر من 2912 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 88 ألف إصابة.