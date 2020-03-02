وزارة الصحة تعلن: حالة إصابة كورونا لمواطن أجنبي في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اكتشاف ثاني حالة إصابة كورونا لمواطن أجنبي في مصر.



وذكرت الوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في بيان لهما اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وكان مصدر طبي مسئول قد قال في تصريحات ظهر أمس الأحد لـ"الشروق"، أن هناك اشتباها في إصابة حالتين بفيروس كورونا، وتم إعداد مستشفى العزل بالنجيلة لهذا الغرض، ثم عادت وزارة الصحة ونفت ذلك.

وأكدت الوزارة في بيانها الذي أصدرته بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين أنها نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تمت إحالته إلى مستشفي العزل بالنجيلة، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت الوزارة أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقالت الوزارة إنها تقوم حاليا باتخاذ اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال اجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة تعافي الحالة الاولي وخروجها من مستشفي بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وذكرت الوزارة أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.