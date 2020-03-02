 الصحة العراقية: عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 26 حالة نصفهم في بغداد - بوابة الشروق
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الصحة العراقية: عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 26 حالة نصفهم في بغداد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:56 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:56 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 26 حالة، نصفهم بالعاصمة العراقية /بغداد/.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن: "عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد"، لافتا إلى وجود 4 حالات بالسليمانية و5 حالات في كركوك و2 في النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل.

يشار الى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم عن رصد خمس حالات إصابة جديدة


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