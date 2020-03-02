حركة طالبان تعلن استئناف هجماتها ضد القوات الأفغانية

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أنها ستستأنف هجماتها ضد القوات الأفغانية، ما يعني انتهاء الهدنة الجزئية التي سبق التوقيع عليها بين المتمردين وواشنطن في الدوحة أمس الأول السبت.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد،وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن: "خفض العنف انتهى الآن وستتواصل عملياتنا كالمعتاد، مشددا على أن الحركة لن تشارك في مفاوضات بين الأفغان حتى يتم الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجنائها.

يأتي هذا بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة والذي نص على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الأحد أن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان، مشددا على أن مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة المتشددة.