 حركة طالبان تعلن استئناف هجماتها ضد القوات الأفغانية - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2020 6:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

حركة طالبان تعلن استئناف هجماتها ضد القوات الأفغانية

عناصر من حركة طالبان الأفغانية - صورة أرشيفية
عناصر من حركة طالبان الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 5:28 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 5:28 م

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أنها ستستأنف هجماتها ضد القوات الأفغانية، ما يعني انتهاء الهدنة الجزئية التي سبق التوقيع عليها بين المتمردين وواشنطن في الدوحة أمس الأول السبت.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد،وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن: "خفض العنف انتهى الآن وستتواصل عملياتنا كالمعتاد، مشددا على أن الحركة لن تشارك في مفاوضات بين الأفغان حتى يتم الإفراج عن نحو 5 آلاف من سجنائها.

يأتي هذا بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة والذي نص على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الأحد أن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان، مشددا على أن مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة المتشددة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك