«التعاون الاقتصادي والتنمية»: على الحكومات تقديم معونات مالية لقطاع الرعاية الصحية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنه يجب على الحكومات أن تقدم معونات مالية فورية لقطاع الرعاية الصحية، لتحسين أجور الموظفين، وتطوير القيام باختبارات لفيروس كورونا المتحور الجديد وتوفير علاجات له.

وعلى نطاق أوسع، يجب أن يكون هناك دعم لأصحاب الوظائف العرضة للخطر، مع توفير إجراءات محتملة تشمل خطط عمل قصيرة الأجل، وتحويلات نقدية لذوي الاعمال الخاصة، بحسب ما تقوله كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورانس بون.

وأضافت بون أنه "من المهم للغاية ألا تتسبب مسائل السيولة في وضع الشركات تحت ضغوط"، حيث يمكن للحكومات أن تساعد عن طريق خفض أو تأجيل الرسوم الثابتة، والتعجيل بدفع متأخرات القطاع العام.

واقترحت بون "أن تطلب الحكومات أيضا من البنوك السماح للمقترضين بدفع مبالغ الرهن الخاصة بهم، أو سداد ديونهم في وقت لاحق".