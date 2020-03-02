سوريا تؤكد عزمها على التصدي للعدوان التركي

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أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين رفضها القاطع "للعدوان التركي الغاشم على سيادة وحرمة الأراضي السورية"، وشددت على عزمها "التصدي للعدوان".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مصدر رسمي في الوزارة التأكيد على الرفض "القاطع للعدوان التركي الغاشم على سيادة وحرمة الأراضي السورية، والذي يأتي تتويجاً للسلوك العدواني لنظام أردوغان ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

واعتبر المصدر أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر "على البقاء في خندق واحد مع المجموعات الإرهابية".

وشدد على أن سوريا "التي كافحت ولا تزال المجموعات الإرهابية، وألحقت بها الهزائم المذلة، تؤكد العزم والتصميم على التصدي للعدوان التركي السافر بكل الحزم ووضع حد لكافة التدخلات التركية حفاظاً على سلامة ووحدة الأراضي السورية".

وطالب المصدر المجتمع الدولي بإدانة "العدوان التركي الذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ووضع حد لسلوكيات نظام أردوغان في دعم الإرهاب وأخطار انتشاره في المنطقة والعالم".