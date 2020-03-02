تنظر الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، 14 مارس الجاري، أولى جلسات محاكمة، طالبين، قتل أحدهما صديق له، وسرقه، بعد علاقة شاذة بينهما، وأخفى المسروقات لدى المتهم الثاني.

تعود بداية الواقعة التي تحمل رقم 22645 لسنة 2019 جنايات ثانٍ المنتزه، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، حول بلاغ بالعثور على جثة شخص مشنوق بحبل، داخل شقة مستأجرة، في منطقة المنتزه.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن المجني عليه، يدعى "أحمد.ح"، طالب، وأنه جاء من محافظة القاهرة، منذ فترة بصحبة صديقه، شاب يدعى "مهند.م"، 20 عامًا، طالب، واستأجر الشقة ثم اختفى بعد فترة.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم ضبطه بالقرب من مسكنه في منطقة التجمع الثالث، واعترف بوجود علاقة شاذة بينه وبين المجنى عليه منذ فترة، حيث تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتقابل معه عدة مرات داخل مسكنه في القاهرة، لتنشأ بينهما علاقة محرمة.

وأضاف المتهم، أن المجني عليه التقط له صور ومقاطع فيديو، أثناء ممارسة الرذيلة، ثم اصطحبه إلى الإسكندرية، واستاجر شقة أقاما فيها، وعند رغبته بالعودة إلى أسرته في القاهرة، وإنهاء العلاقة، رفض وهدده بفضح أمره ونشر الصور والفيديوهات، وعليه قرر التخلص منه، حيث غافله وطرحه أرضًا، ثم شل حركته، ولف حبل حول رقبته، وأجهز عليه بخنقه، حتى فارق الحياة.

وأوضح المتهم أنه سرق 3 هواتف محمولة من المجني عليه، وجهاز "لاب توب" خاصين بالمجني عليه، والمسجل عليهم الصور والفديوهات، ومبلغ 1900 جنيها، ثم توجه إلى صديقه "محمود.م" 20 عامًا، طالب، يعمل بمزرعة في محافظة البحيرة، وأخبره بتفاصيل العلاقة، وواقعة القتل، كما أشعل المتهم الثاني النيران في جهاز الحاسب الآلي، والهواتف، وتخلص منهم بدفنهم لإخفاء معالم الجريمة.

وبضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، تم إحالتهما للنيابة العامة، التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، لبدء محاكمتهما، بعضوية المستشارين: ياسر محمد عبده الوصيف، وأحمد علي إبراهيم جنينة، وأمانة سر، وليد محمد محب.