 الوزراء: الاشتباه فى إصابة أجنبيين بكورونا.. ونتائج التحليل سلبية - بوابة الشروق
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الوزراء: الاشتباه فى إصابة أجنبيين بكورونا.. ونتائج التحليل سلبية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 8:33 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 8:33 م

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار متابعة المُستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس"كورونا"(COVID-19) .

وفي التقرير، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم الاشتباه في حالتين، الأولى لأجنبى بمستشفى حميات العباسية، والثانية لسيدة أجنبية بمستشفى حميات الأقصر، وتم عمل فحص معملي لهما وكانت النتيجة سلبية.

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