صحيفة ألمانية: فرونتكس تتوقع احتدام الوضع على الحدود مع اليونان

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توقعت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" في تقرير داخلي، احتدام الوضع على الحدود "التركية - اليونانية" بقوة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، عن تقرير "فرونتكس": "سيكون من الصعب وقف التدفق الهائل للأشخاص الذين انطلقوا في طريق السفر".

وتابعت الصحيفة: "لذلك فمن المتوقع على المدى القصير خلال الأيام القادمة حدوث زيادة في الضغط- حتى حال اتخاذ السلطات التركية إجراء من أجل منع عبور الحدود".

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 13 ألف مهاجر على الجانب التركي من الحدود.

وبعد إعلان تركيا فتح الحدود مع الاتحاد الأوروبي، يحاول آلاف المهاجرين الوصول إلى غرب أوروبا.

ووضعت وكالة "فرونتكس" مستوى التحذير عند "عال"بالنسبة لجميع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا. وفي الوقت ذاته واصلت اليونان تعزيز وحداتها بمحاذاة الحدود مع تركيا.

ووجهت الحكومة في أثينا اتهاما لتركيا بدفع اللاجئين للقدوم إلى اليونان وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي من خلال معلومات خاطئة، واستخدمت الشرطة اليونانية أمس الأحد مدافع مياه وغاز مسيل للدموع من أجل منع المهاجرين من عبور حدودها.

وبحسب وسائل إعلام، ألقى مهاجرون حجارة وأشياء أخرى على أفراد الشرطة اليونانية.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن تقرير "فرونتكس" أيضا: "الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي تزيد احتمالية حدوث تحرك جماعي من تركيا إلى حدود الاتحاد الأوروبي".