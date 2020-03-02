 جامعة المنيا تنفي اكتشاف أية حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلابها - بوابة الشروق
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جامعة المنيا تنفي اكتشاف أية حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلابها

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:24 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 10:24 م

أكد الدكتور نزار رفعت مدير مستشفي القلب والصدر الجامعي، أن المستشفى لم تستقبل أي حالة لطالب بكلية التربية الرياضية يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن المستشفيات الجامعية هي الجهة المنوط بها تقدم خدماتها لمن يتردد عليها من الطلاب والمواطنين، وأنه حتى الآن المستشفيات الجامعية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية تم رفع درجة الاستعداد القصوي بها، لترصد أي حالات مشتبه بإصابتها بأي فيروسات وبائية، وذلك بالقيام بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، من توفير غرف للعزل داخل المستشفيات، وتوفير الماسكات والتعقيم المستمر، وتدريب الأطقم الصحية على مكافحة العدوى، وكذلك عقد برامج للتوعية والتثقيف الصحي والتعريف بفيروس كورونا المستجد للطلاب، حتي الخروج من هذه المحنة العالمية.


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