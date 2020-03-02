قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن التجار «يتفنون» في إخفاء المنتجات عند وجود إقبال على شرائها، مشيرًا إلى أن أسعار الكمامات قفزت من جنيه إلى ثمانية الآن، بحسب تعبيره.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه من المستحيل تجميع الكمامات وتصديرها، مؤكدًا: «لا أحد يجرؤ يطلع كمامة واحدة للتصدير، يجب أن أحافظ على مخزوني».

وأشار إلى أن المصانع تنتج من 60 إلى 80 مليون كمامة في السنة، لافتًا إلى أن هناك جهات رقابية تتابع أي بلاغ بشأن متاجرة الأشخاص بالكمامات في السوق السوداء.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن الكمامات أصبحت الآن سلعة استراتيجية من الصعب تصديرها في ظل الحاجة لها، متابعًا أنه من الممكن تهريبها بطريق غير مباشر.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، أمس الأحد، إلى أكتر من 2870 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 86 ألف إصابة.