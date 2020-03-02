 فيديو.. شعبة الأدوية: لا أحد يجرؤ يطلع كمامة واحدة للتصدير - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2020 12:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

فيديو.. شعبة الأدوية: لا أحد يجرؤ يطلع كمامة واحدة للتصدير

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 12:32 ص

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن التجار «يتفنون» في إخفاء المنتجات عند وجود إقبال على شرائها، مشيرًا إلى أن أسعار الكمامات قفزت من جنيه إلى ثمانية الآن، بحسب تعبيره.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه من المستحيل تجميع الكمامات وتصديرها، مؤكدًا: «لا أحد يجرؤ يطلع كمامة واحدة للتصدير، يجب أن أحافظ على مخزوني».

وأشار إلى أن المصانع تنتج من 60 إلى 80 مليون كمامة في السنة، لافتًا إلى أن هناك جهات رقابية تتابع أي بلاغ بشأن متاجرة الأشخاص بالكمامات في السوق السوداء.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن الكمامات أصبحت الآن سلعة استراتيجية من الصعب تصديرها في ظل الحاجة لها، متابعًا أنه من الممكن تهريبها بطريق غير مباشر.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، أمس الأحد، إلى أكتر من 2870 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 86 ألف إصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك