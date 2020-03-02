إقبال شبابي ضخم على حفل نسمة عبد العزيز ودينا الوديدي بثالث أيام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

استضاف قصر ثقافة قنا، مساء أمس، الليلة الثالثة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، بحفل أحياه عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والفنانة دينا الوديدي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بوصلة موسيقية لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، التي قدمت مجموعة من ألحان أشهر الأغاني الشرقية والغربية، التي أعيد صياغتها لتناسب آلتها الخاصة، وتفاعل معها الجمهور وظل يتغنى بكلمات الأغاني بالتزامن مع عزف نسمة، وسط هتاف وصيحات الإعجاب من الجمهور، ما دفع «عبد الدايم» إلى التجاوب مع تفاعل الجمهور وإعجابه بـ«عبد العزيز»، وقررت أن تستحدث لها فقرة قبل الحفل الذي يحيه الفنان هشام عباس ضمن فعاليات المهرجان بجامعة جنوب الوادي.

وتغنت الفنانة دينا الوديدى بالجزء الثاني من الحفل، وسط هتاف وصياح فئة الشباب من الجمهور، بمزيج فنى يجمع المؤلفات التراثية بالموسيقى الحديثة ومنها أغاني «يحدثنى الشجر»، و«عايشه»، و«في بلاد العجايب»، و«دواير»، و«السيرة»، و«سكون»، و«كتر الوجع»، و«ساير»، و«بعد الببان»، و«تدور وترجع»، وغيرها من الأغاني التي ظل يرددها خلفها الجمهور طوال الحفل.

وخلال الحفل عبرت «عبد الدايم» عن سعادتها بالنجاح الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان خلال ثلاثة ليال، تفاعلت خلالها حشود الجمهور من مختلف الشرائح العمرية مع ضيوفه من النجوم، مما يؤكد قدرة الفنون الراقية على جذب الانتباه، مضيفة أن الفعاليات تنقل ملامح من الثراء والتنوع الإبداعي المصري في الساحة الثقافية لأبناء وأهالي الصعيد، ومؤكدة على استحداث مجموعة من المهرجانات تقام بمختلف المحافظات لنشر التنوير وإعادة تشكيل الوعي والوجدان.

ومن جانبها عبرت نسمة عبد العزيز عن سعادتها بفكرة المهرجان وبمشاركتها به، مشيدة بدور وزارة الثقافة في دعم الأفكار المشابهة لهذا المهرجان، خاصة وأن كلا من الفانين والجمهور يحتاجون إلى التواصل الدائم من خلال مهرجانات مثل مهرجان دندرة، كما عبرت عن سعادتها الغامرة بتفاعل الجمهور مع عزفها، خاصة وأنه في العادة يتفاعل الجمهور بشكل أكبر مع الغناء كما ذكرت، وتوجهت نسمة بالشكر لـ«عبد الدايم» لإتاحة الفرصة لها للمشاركة بالمهرجان وعلى إتاحة الفرصة لها أيضا لتقديم حفل أخر مما يزيد من قدرتها على الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور خاصة من الشباب.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا، تنقلها قنوات التليفزيون المصرى في بث مباشر، ويتضمن 10 حفلات على مدى 6 أيام، يشارك فيها نجوم الغناء والموسيقى فى مصر وهم فريق بلاك تيما، مدحت صالح وفرقته، فريق وسط البلد، على الحجار وفرقته، مي فاروق، فرقة الأقصر للفنون الشعبية، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته وفريق مسار إجبارى ويحتضنها معبد دندرة، وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي، حيث تقام بمعبد دندرة في السادسة مساء يومي، الجمعة والسبت 28 و29 فبراير، وفى قصر ثقافة قنا فى الخامسة مساء يومي الأحد والإثنين 1 و2 مارس، وفي جامعة جنوب الوادي فى الخامسة مساء يومى والثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس، كما يتضمن المهرجان عددا من الأنشطة الثقافية إلى جانب العروض الفنية ومنها عدد من الندوات وإقامة معرض للكتاب بنادى فتيات قنا من 28 وحتى 7 مارس.