الإسماعيلية: 70 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمدينة

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز ومدينة الإسماعيلية بلغت نحو 70 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الجاري 2019/2020.

واستعرض بشارة، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الاثنين، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة ونسب التنفيذ بجانب مناقشة عدد من القضايا الجماهيرية والملفات الهامة الخاصة بالمواطنين.

وخلال المؤتمر استعرض المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل، خطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق الداخلية للعام المالي 2019/2020 والتي بلغت اعتماداتها المالية نحو 70 مليون جنيه وتشمل تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى بشارع الدقهلية بحي ثان بتكلفة 5 ملايين جنيه وبطول واحد كيلومتر ومشروع توسعة إعادة رصف شارع العشريني من هدى شعراوي حتى شارع شبين الكوم بتكلفة 6 ملايين جنيه وإعادة رصف وتطوير الشوارع العرضية بحي السلام بين شارعي شبين الكوم ودمنهور وشارعي العشريني والبحري بحي ثان بتكلفة 8 ملايين جنيه وبطول 4 كيلومتر ورفع كفاءة وإعادة رصف الشوارع بخطة التعديلات المرورية شمال ووسط المدينة بتكلفة قدرها 27 مليون جنيها 8 كيلومتر.

ومشروع إعادة الشيء لأصله لأعمال الحفر لمرافق الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي وشبكة الكهرباء بتكلفة 3 ملايين جنيه وتوسيع وإعادة رصف محور الدقهلية من شارع الغابة وصولا إلى شارع السكة الحديد بتكلفة 13 مليون جنيه وبطول 2.4 كيلو متر، بالإضافة إلى إنشاء ورصف طريق من مآخذ ترعة السويس وحتى كوبري الدريسة بتكلفة 6.6 مليون جنيه وبطول