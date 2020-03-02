 المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسية الأمريكية تجمد حملتها الانتخابية وتعلن دعمها لترشح جو بايدن - بوابة الشروق
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المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسية الأمريكية تجمد حملتها الانتخابية وتعلن دعمها لترشح جو بايدن

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:59 م | آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2020 - 9:59 م

أعلنت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، السناتور إيمى كلوباوشر، تجميد حملتها الانتخابية بعد تراجع مكانتها في الانتخابات الأولية التي جرت في كل من ساوث كارولينا ونيفادا ونيوهامبشاير.

وذكرت شبكة /أيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن كلوباوشر قررت التوجه إلى مدينة دلاس للوقوف إلى جانب المرشح جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق ودعمه في الانتخابات القادمة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن كلوباوشر، اخفقت في الحصول على العدد الكاف من المندوبيين المؤيدين في المجمع الانتخابي والانتخابات الأولية والذي يعتبر لازما لدعم ترشيح الحزب الديمقراطي لها أمام المرشحين الأخريين وهما بيرني ساندرز الذي يتصدر قائمة المرشحين الديمقراطيين وجو بايدن.


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